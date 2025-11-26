Die Deutsche Bahn startet den finalen Sanierungsschritt auf der ICE-Strecke zwischen Muldenstein und Bitterfeld nach Berlin. Was Reisende wissen müssen – und warum die Baustelle für drei Jahre Ruhe sorgen soll.

Bauarbeiten an der ICE-Strecke Bitterfeld-Berlin - Wann die Deutsche Bahn die Freigabe plant

Am Dienstag hat bei Muldenstein die Sanierung des letzten Teilabschnitts der ICE-Strecke Berlin-Bitterfeld der Deutschen Bahn begonnen.

Muldenstein/MZ. - Ein feiner Hauch aus Schotterstaub liegt an diesem kalten Morgen in der Luft und vermischt sich mit der weißen Eisschicht auf den Schienen. Der gelbe Koloss arbeitet sich langsam vor, eine Förderkette knirscht, Schotter fliegt zur Seite. Direkt neben den Gleisen stehen Tilman Scheinpflug und Jörn-Peter Konrad und erklären, warum dieser graue Novembertag in Muldenstein für die Anhalter Bahn ein entscheidender ist.