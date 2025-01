Sandersdorf/MZ. - Die Aufregung steigt in Sandersdorf: Denn am Sonntag steigt die 2. Offene Landesmeisterschaft im Mensch ärgere dich nicht mit einer Rekordzahl von 300 Anmeldungen. Das sagte Organisator Thomas Fischer gegenüber der MZ. „Vor fünf Tagen ist die Liste voll geworden.“ Acht bis zehn glückliche Spieler können sich aber noch anmelden, so der Organisator. Das kann entweder am Sonntagmorgen ab 10 Uhr passieren oder bereits vorher per Mail. Er rät Angemeldeten, möglichst zeitig vor Ort zu sein.

Die Sandersdorfer Mehrzweckhalle werde ab Samstag hergerichtet. Unterstützung erhält Fischer nicht nur von Sponsoren, seiner Familie und Freiwilligen, sondern auch von den Machern des beliebten Brettspiels, der Firma Schmidt Spiele. Diese stattet die Spieltische mit Figuren und, ganz wichtig, Würfeln aus. Selbst mitbringen ist nicht, zu groß wäre die Verlockung, einen gezinkten zu nutzen.

Bereits am Samstag beginnen die Vorbereitungen in der Halle: Dort werden Filzmatten ausgelegt, Tische und Stühle bereitgestellt. Das Equipment stammt vom Sandersdorfer Karnevalsverein. Auch dabei kann Thomas Fischer auf seine freiwilligen Helfer zurückgreifen. Am Sonntag rücken dann die Profis an: Um einen reibungslosen Ablauf mit Daten, Platzierungen und Spielernummern zu gewähren, ist der Verein ABC-Zentrum vor Ort. Die Berliner richten sowohl die Mensch-ärgere-dich-nicht-Weltmeisterschaft aus als auch die Sächsische und Berliner Landesmeisterschaften.

Die Würfel rollen indes am Sonntag ab 12 Uhr, zuerst bei den Vorschulkindern. Die 16 besten Spieler aus den Vorrunden qualifizieren sich für das Halbfinale, die Sieger der vier Tische wetteifern dann um den Landesmeistertitel. Das dürften auch für die Zuschauer spannende Stunden werden, zumal sich sogar die amtierende Weltmeisterin Mandy Kunze aus Sachsen angekündigt hat. Für Nervennahrung ist jedenfalls gesorgt: Ein Catering wird gestellt, außerdem backen die Eltern der Sandersdorfer Grundschüler Kuchen.

Anmeldung für das Turnier unter [email protected]