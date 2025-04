Die Wolfener Anita und Bernd Braband sind Hobby-Imker. Deshalb wissen sie auch, dass Biene nicht gleich Biene ist und dass nicht immer das drinnen ist, was auf dem Glas steht.

Nicht alle Bienen haben Honig im Kopf, nicht jeder Imker hält, was er verspricht

Hobby-Imker in Wolfen

Bernd Braband wagt einen ersten Kontrollblick in das Treiben seiner Bienen. Anita Braband hält lieber einen Schritt Abstand.

Wolfen/MZ. - Mutterkühe geben Milch, Hühner legen Eier – so weit, so klar. Aber nicht jede Bienenart macht Honig. Das weiß auch Hobby-Imkerin Anita Braband. Denn ein Bildaufmacher der MZ, der zwei Bienen beim Liebesakt zeigte, sorgte bei ihr für Aufklärungsbedarf – Imker-Ehrensache eben. Sie und ihr Mann haben sich den Bienen seit 2013 verschrieben und erklären, warum Biene nicht gleich Biene ist, worauf es bei der Honigproduktion ankommt und warum nicht immer das im Glas ist, was draufsteht.