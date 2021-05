Hier wird Stroh zu Gold: Verbio schließt trotz Corona bislang bestes Geschäftsjahr ab

Verbio hat in Zörbig die Formel gefunden, mit der Stroh zu Gold wird. Im wahrsten Sinne, denn Stroh und andere pflanzliche Produkte aus der Landwirtschaft sind Ausgangsstoff für das Kerngeschäft des Biokraftstoffherstellers. Und wer diese Formel kennt, kann nur ein Gewinner sein.

So gilt das Geschäftsjahr 2019/20 nach eigenen Angaben tatsächlich als das erfolgreichste bislang. Verbio hat mit seinen rund 700 Mitarbeitern an weltweit inzwischen neun Standorten laut Vorstandsvorsitzendem Claus Sauter ein Rekordergebnis erzielt: einen Konzernumsatz von 872,4 Millionen Euro - knapp 100 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

Beigetragen dazu haben nach eigenen Angaben wesentlich verbesserte Margen bei Bioethanol und stabil gute bei Biodiesel sowie die schnelle Reaktion auf die Corona-Krise durch die Zusatzproduktion von Desinfektionsmitteln. Neue Produktions- und Absatzbereiche kamen hinzu - so vor allem in der Pharma-, Kosmetik - und der Lebensmittelindustrie. Neu aufgenommen in die Produktion wurde zudem Flüssigdünger.

Wichtigen Anteil am Konzernergebnis haben durchaus die beiden Standorte in der hiesigen Region: Während in Bitterfeld Biodiesel aus Rapsöl hergestellt wird und in diesem Prozess die Nebenprodukte Glycerin und Sterole entstehen, produziert die Anlage in Zörbig Bioethanol als Zusatz für Kraftstoffe sowie Desinfektionsmittel.

Und auch das gehört dazu: Gleich zu Beginn der Corona-Krise hat Verbio sich auf seine Stärken als flexibles mittelständisches Unternehmen besonnen und innerhalb kürzester Zeit unter anderem in Zörbig eine Produktionslinie zur Herstellung von Hand- und Flächendesinfektionsmitteln auf Basis von Ethanol und Glycerin aus der unternehmenseigenen Produktpalette eingerichtet.

Logistik und Vertrieb wurden entsprechend neu organisiert. „Damit haben wir gesellschaftliche Verantwortung übernommen und Arbeitsplätze in einem durch die Pandemie unter Druck geratenen Kraftstoffmarkt gesichert“, sagt Sauter. Die Desinfektionsmittel-Produktion übrigens wird in Zörbig neben der wesentlich größeren Bioethanolherstellung für den Kraftstoffmarkt weiterlaufen, wie Ulrike Kurze, Marketing-Leiterin der Verbio Vereinigte BioEnergie AG, erklärt.

Zörbig bleibt für Verbio weiter im Fokus

Experten sind sich einig: Kraftstoffe aus regenerativen Energiequellen gewinnen weiter an Relevanz. Das erweist sich als Glück auch für die Produktionsorte Bitterfeld und Zörbig. So wird das Unternehmen in Schwedt und Zörbig in Verflüssigungsanlagen für Biomethan investieren und ab Sommer BioLNG (Liquefied Natural Gas) produzieren - ein wichtiger Treiber der Dekarbonisierung vor allem beim Lkw-Verkehr. Zudem werde die Errichtung weiterer Biomethananlagen in Osteuropa geprüft, wo man ebenfalls aus Stroh und Reststoffen BioLNG herstellen will, so Ulrike Kurze. (mz)