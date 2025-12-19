Übernachten in Anhalt-Bitterfeld Herberge im Lego-Stil - Wie das moderne BI Hotel an der A9 bei Großzöberitz zu 18 neuen Zimmern kam

Bei Großzöberitz nahe der A 9 hat sich das BI Hotel durch ein zweites Gebäude verdoppelt. Der Betreiber erklärt, was das Haus mit Bausteinen zu tun hat und welche Besonderheiten es gibt.