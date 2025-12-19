weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Übernachten in Anhalt-Bitterfeld: Herberge im Lego-Stil - Wie das moderne BI Hotel an der A9 bei Großzöberitz zu 18 neuen Zimmern kam

Bei Großzöberitz nahe der A 9 hat sich das BI Hotel durch ein zweites Gebäude verdoppelt. Der Betreiber erklärt, was das Haus mit Bausteinen zu tun hat und welche Besonderheiten es gibt.

Von Benjamin Telm 19.12.2025, 09:33
Das BI Hotel hat sich verdoppelt. Nun gibt es in Großzöberitz noch mehr Zimmer für Reisende.
Das BI Hotel hat sich verdoppelt. Nun gibt es in Großzöberitz noch mehr Zimmer für Reisende. Fotos: WMM

Grosszöberitz/MZ. - Reger Verkehr herrscht an der Bundesstraße 183, Ecke Rödgener Straße, in Großzöberitz. Denn das automobile Tor zur Welt befindet sich nur einen metaphorischen Steinwurf entfernt. Berlin, Leipzig, München – die A 9 führt quasi überall in Deutschland hin.