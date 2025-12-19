Übernachten in Anhalt-Bitterfeld Herberge im Lego-Stil - Wie das moderne BI Hotel an der A9 bei Großzöberitz zu 18 neuen Zimmern kam
Bei Großzöberitz nahe der A 9 hat sich das BI Hotel durch ein zweites Gebäude verdoppelt. Der Betreiber erklärt, was das Haus mit Bausteinen zu tun hat und welche Besonderheiten es gibt.
19.12.2025, 09:33
Grosszöberitz/MZ. - Reger Verkehr herrscht an der Bundesstraße 183, Ecke Rödgener Straße, in Großzöberitz. Denn das automobile Tor zur Welt befindet sich nur einen metaphorischen Steinwurf entfernt. Berlin, Leipzig, München – die A 9 führt quasi überall in Deutschland hin.