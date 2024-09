Besucher hatten es sich immer wieder gewünscht, nun wird der Wunsch erfüllt: Im Halle Leipzig The Style Outlets gibt es bald einen besonderen Kaffee-Pausen-Ort.

Halle Leipzig The Style Outlets meldet neuen Mieter: Diese bekannte Kaffeehauskette zieht ein

Outlet-Center an der A9

Das Halle Leipzig The Style Outlets an der A9 bei Brehna.

Brehna/MZ. - Halle Leipzig The Style Outlets meldet einen prominenten neuen Mieter: Noch im Monat September wird das Kaffeehaus Starbucks eine Filiale in dem Outlet-Center an der A 9 bei Brehna eröffnen. Das hat das Unternehmen auf Facebook bekannt gegeben.

Ein genauer Eröffnungstag wurde noch nicht genannt. In der Woche vom 26. September bis zum 2. Oktober soll es allerdings eine 2 für 1-Aktion geben. Wer will, kann zwei Grande Frappuccino zum Preis von einem trinken.

Im Halle Leipzig The Style Outlets gibt es bereits eine Coffee-Fellows-Filiale. In der Region ist Starbucks bislang nur in Leipzig vertreten.