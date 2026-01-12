Die Absage des Bitterfelder Hafenfest sorgt für Kopfschütteln. Doch wirklich verwundert sind viele nicht. Die Bürger kritisieren hohe Eintrittspreise und das Programm. Doch wie sollte es weitergehen?

Hafenfest-Aus wird heftig debattiert - Einwohner über Kritik an den hohen Eintrittspreisen

Das Hafenfest ist das wichtigste Stadtfest von Bitterfeld.

Bitterfeld/MZ. - Die Absage des Bitterfelder Hafenfests 2026 bewegt die Bürger. Die Stadt will nach dem Defizit von fast 57.000 Euro, die das Spektakel im Stadthafen 2025 eingefahren hat, eine kreative Pause einlegen, um über die Neuausrichtung nachzudenken. Auf der Facebookseite der Bitterfelder MZ kommentieren viele Leser diesen Schritt. Dabei spielt sowohl die Preispolitik als auch die inhaltliche Ausgestaltung eine Rolle.