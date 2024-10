Günstige Traumwohnung in perfekter Lage: 18-Jährige fällt in Anhalt-Bitterfeld auf Betrüger rein

Anhalt-Bitterfeld/MZ. - Günstige Traumwohnung in perfekter Lage. Anzeigen wie diese sind im Internet zuhauf zu finden. Doch nicht alle davon sind vertrauenswürdig. Eine 18-Jährige aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld tappte im Juli dieses Jahres bei der Wohnungssuche in die Falle von Online-Betrügern.

Die junge Frau hatte mit einer Vermieterin Kontakt aufgenommen, man wurde sich schnell einig. Die Wohnung wurde bis zum Besichtigungstermin reserviert, die 18-Jährige überwies die Kaution in Höhe von 1.500 Euro. Laut Aussagen der angeblichen Vermieterin sollte das Geld in der Zwischenzeit von einer als Vermittler empfohlenen Buchungsplattform verwaltet werden. Dies stellte sich als eine Lüge heraus.

Die 18-Jährige erstattete am Montag Strafanzeige. Die hier erlebte Betrugsmasche ziele nur auf das Geld ahnungsloser Wohnungssuchender ab, teilt die Polizei mit. Die Zwischenschaltung angeblich seriöser Onlinedienste sei in diesen Fällen frei erfunden, die Betrüger stecken sich das Geld in die eigene Tasche. Die Polizei mahnt zur Vorsicht, wenn man im Internet auf Annoncen stößt, in denen Wohnungen weit unter dem üblichen Mietspiegel angeboten werden und wenn vorab Geld verlangt werde.