Grünfläche statt Sanierung: GWG reißt Block an der Bitterfelder Anhaltstraße ab

Ein Wohnblock der GWG an der Anhaltstraße wird abgerissen.

Bitterfeld/MZ - Der letzte Block an der Bitterfelder Anhaltstraße in Richtung Greppin verschwindet Stück für Stück. An der Stelle des Mehrfamilienhauses wird eine Grünfläche entstehen. Die Sanierung des Hauses aus den Jahren 1928/29 wäre zu teuer, sagt Christian Förster von der Gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft Bitterfeld (GWG).

„Wir haben das Haus Mitte der 90er Jahre schon einmal saniert, jetzt wäre der finanzielle Aufwand zu groß, da die Bausubstanz zu sehr geschädigt ist“, erklärt Förster. Und außerdem habe die Genossenschaft viele leerstehenden Wohnungen. Wer sich also in eine der 380 Wohneinheiten nicht nur in Bitterfeld einmieten möchte, könne sich auf alle Fälle melden, wirbt Vorstand Christian Förster.