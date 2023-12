Grünes Licht für Entwurfsplanung - Stadt investiert zehn Millionen Euro für neue Kita in Roitzsch

Kinderbetreuung in Sandersdorf-Brehna

Der Entwurf des Architekturbüros zeigt das Aussehen der Zukunftskita in Roitzsch. Über Planungsdetails wurde lang diskutiert.

Roitzsch/MZ. - Eingeschossig mit Flachdach, Fassade in Holzoptik, praktisch und für Kinder gemacht: Auf dem Papier ist die Kita in Roitzsch fit für kommende Jahrzehnte. Eine Zukunftskita eben, die Heimstatt für den Nachwuchs sein soll und gleichzeitig aktuellsten Anforderung in Sachen Energie, Umwelt- und Klimaschutz genügt. Gebaut ist sie allerdings bis heute nicht.