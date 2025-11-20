Bernhard Franke hat ein umfangreiches Werk hinterlassen. Fördervereinsmitglieder haben sich auf die Fahnen geschrieben, Leben und Werk des Nationalpreisträgers vor dem Vergessen zu bewahren.

Große Kunst im Kleinformat - Wie Bitterfeld an den Maler und Grafiker Bernhard Franke erinnert

Mitglieder des Bernhard-Franke-Fördervereins in Bitterfeld stellen die Grußkartenedition zum Vereinsjubiläum zusammen.

Bitterfeld/MZ. - Es wird sortiert, gefaltet, verpackt. Alles läuft ruhig und nach System. Das muss es auch. Denn Hektik ist nicht angebracht. Was in den Räumen unterm Dach der Bitterfelder Weinbergturnhalle entsteht, ist ein Geschenk im doppelten Sinn.