Unterwegs auf dem Bitterfelder Weg Große Kunst im Kleinformat - Wie Bitterfeld an den Maler und Grafiker Bernhard Franke erinnert
Bernhard Franke hat ein umfangreiches Werk hinterlassen. Fördervereinsmitglieder haben sich auf die Fahnen geschrieben, Leben und Werk des Nationalpreisträgers vor dem Vergessen zu bewahren.
20.11.2025, 18:00
Bitterfeld/MZ. - Es wird sortiert, gefaltet, verpackt. Alles läuft ruhig und nach System. Das muss es auch. Denn Hektik ist nicht angebracht. Was in den Räumen unterm Dach der Bitterfelder Weinbergturnhalle entsteht, ist ein Geschenk im doppelten Sinn.