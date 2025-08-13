Sandersdorf-Brehna soll ein neues Wappen bekommen. Dessen Gestaltung ist zwar von der Heraldik klar bestimmt, Feinheiten lassen aber Varianten zu. Jetzt wird von Bürgern abgestimmt.

Goldener Ring oder goldene Ähre - Sandersdorf-Brehnaer Bürger sollen über neues Wappen entscheiden

Die Arbeitsgruppe um Bürgermeisterin Steffi Syska (l.) Heraldiker Jörg Mantzsch (Mitte) und Archivarin Anja Aschenbach (r.) feilte am neuen Wappen.

Sandersdorf/MZ. - Was zeichnet die Stadt Sandersdorf-Brehna aus? Welche Besonderheiten können und wollen die Ortschaften beisteuern, um gänzlich Neues entstehen zu lassen? Es sind knifflige Fragen. Die Antworten darauf müssen nicht nur gefallen. „Sie müssen auch den Normen entsprechen“, erinnert Jörg Mantzsch.