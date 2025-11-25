Die Ortsfeuerwehr Glebitzsch kann mit einem neuen Einsatzfahrzeug rechnen. Der Beschluss in Sachen Heideloh wurde vertagt. Was die Hintergründe sind.

Glebitzsch erhält ein neues Löschfahrzeug - Ortsfeuerwehr Heideloh sorgt für neue Debatte

Glebitzsch/Heideloh/MZ. - Die Ortsfeuerwehr Glebitzsch kann mit einem neuen Einsatzfahrzeug rechnen. Der Stadtrat von Sandersdorf-Brehna hat am Mittwoch die nötigen Beschlüsse gefasst, damit dort ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) beschafft werden kann. Die Stadt erhält dafür eine Förderung des Landes in Höhe von 150.000 Euro. Die Gesamtkosten betragen rund 450.000 Euro, der Eigenanteil ist im Haushalt bereits vermerkt.