Getränke aus Sportgaststätte in Muldenstein gestohlen - Dartautomat geknackt

Muldenstein/MZ - Durstig sind offenbar Einbrecher gewesen, die in der Nacht zum Montag in Muldenstein unterwegs waren. Sie brachen die Eingangstür zu einer Sportstätte in der Friedersdorfer Straße auf und öffneten auch im Inneren gewaltsam sämtliche Türen. Bevor sie noch eine daneben liegende Gaststätte heimsuchten, nahmen sie mehrere alkoholfreie Getränke aus den Vereinsräumen mit.

Über eine zuvor aufgebrochene Lagertür gelangten sie dann in den Gastraum. Hier knackten sie einen Dartautomat und stahlen den Spieleinsatz im unteren zweistelligen Geldbereich. Die Schadenshöhe wurde jeweils mit rund 400 Euro beziffert.