Zum Sachsen-Anhalt-Tag stehen auf der Grünen Woche in Berlin auch die Angebote aus dem Landkreis im Scheinwerferlicht. Wie kommen sie an? Und womit punktet Bitterfeld-Wolfen?

Genuss in Grün, Gelb und Lila - Womit Anhalt-Bitterfeld auf der Messe in Berlin Besucher lockt

Wolfen/Berlin/MZ. - Grün, gelb und lila leuchtet das Landkreis-Eis auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin. Die Leckerei in den Farben Anhalt-Bitterfelds hat Jörg Czernich, Chef von „JoAnn’s Eiscafé“ in der Bitterfelder Burgstraße, kreiert. Der 45-Jährige ist zum ersten Mal auf der Messe vertreten und serviert sein Eis auch im schon traditionsreichen „ANHALTer-Café“ der Köthener Kaffeerösterei Hannemann. „Am Vormittag des Sachsen-Anhalt-Tags auf der Grünen Woche hatten wir den größten Ansturm“, erzählt Czernich. Dagegen habe der Besuch von Ministerpräsident Reiner Haseloff am Montagnachmittag die normalen Besucher eher etwas auf Abstand gehalten.