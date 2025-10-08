3,33 Millionen Euro stehen Raguhn-Jeßnitz aus dem Bundes-Sondervermögen zur Verfügung – fast der gesamte Betrag könnte in den Neubau des Feuerwehr- und Wasserwehrhauses fließen.

Ortsbürgermeister Henry Rousseau (l.) und Stadtwehrleiter Steffen Münter stehen an der ehemaligen Kita - dem Ort, wo die neue Wache entstehen soll.

Raguhn/MZ. - Die Stadtverwaltung von Raguhn-Jeßnitz hat mitgeteilt, den geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Raguhn finanzieren zu können. Möglich wird das durch Mittel aus dem neuen Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz des Bundes. Aus dem Programm erhält die Stadt nach derzeitigem Stand ein Förderbudget von 3,33 Millionen Euro, das ab 2026 zur Verfügung steht. Der Stadtrat soll Ende Oktober 2025 offiziell über die Verwendung der Gelder entscheiden, am 8. Oktober 2025 berät dazu der Haupt- und Finanzausschuss.