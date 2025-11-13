Eine Streuobstwiese entsteht derzeit am Europagymnasium in Bitterfeld. Dafür sind viele Hände nötig. Apfel, Birne, Pflaume sollen nun wachsen und gedeihen.

Bitterfeld/MZ. - Das mit dem Baumpflanzen haben Tillmann Trepte und Emil Holtz ganz im Sinne von Holger Biege schon mal erledigt. Die Liste des Liedermachers ist jedoch noch nicht abgearbeitet. Aber der Anfang ist gemacht. Nicht allein nahmen die Schüler die Spaten in die Hand, sondern im Team. Eine Streuobstwiese entsteht derzeit gegenüber des Bitterfelder Europagymnasiums „Walther Rathenau“. Dafür sind viele Hände vonnöten. Denn die Gräfin von Paris oder der Geheimrat Dr. Oldenburg sollen möglichst schnell in den Boden. Die edlen Namen gehören Apfel und Birne. Süße Früchtchen, die – so hoffen alle Beteiligten – ihre Genießer finden werden. Vielleicht schon im nächsten Jahr.