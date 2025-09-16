Mit einer etwas anderen Gala hat das Wolfener Ballett-Ensemble viel vor: Es will mit seinen Tänzen und einer Geschichte drumherum zu mehr Miteinander und gegenseitiger Achtung beitragen. Premiere ist am 27. September, drei weitere Veranstaltungen folgen.

Die Zwölf- bis 14-Jährigen aus der blauen Gruppe „putzen“ ihren Tanz „Stars of Rock’n Soul“ – einstudiert mit Trainerin Lena Maaß (l.).

Wolfen/MZ. - „Oft geht es in unserer heutigen Welt relativ kalt ab“, sagt Bianka Behrend. „Es wird nicht mehr auf andere geachtet, sich gegenseitig nicht mehr wahrgenommen. Handys und Computer bestimmen vielfach den Alltag.“ Damit umreißt die künstlerische Leiterin des Wolfener Ballett-Ensembles (WBE), warum der Verein in diesem Jahr seinem Publikum eine ganz besondere Gala bieten will. Eine, die sich abheben und dazu beitragen soll, auch andere Fähigkeiten wieder in den Fokus zu rücken. „Miteinander reden und aufeinander zugehen – darauf kommt es an und dazu sollten wir einmal mehr in der Lage sein.“