Zeitzeugen treffen sich an Denkmal Gedenken an Katastrophe in Bitterfeld - Vor 55 Jahren starben mindestens 42 Chemiearbeiter

Es war gegen 14 Uhr am 11. Juli 1968, als eine Explosion das PVC-Werk des Elektrochemischen Kombinates in Bitterfeld in Schutt und Asche legte. Zeitzeugen erzählen die kleinen Geschichten hinter der großen Katastrophe.