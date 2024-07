In die Bitterfelder Gartenanlage „Goldene Aue“ bringt eine neue Führung frischen Wind. Das Gartenfest wird zur ersten Bewährungsprobe.

Fest in Bitterfelder Anlage „Goldene Aue“

Das Gartenfest in der "Goldene Aue" findet bei den besuchern großen Anklang.

Bitterfeld/MZ. - Das Wetter spielt super mit. Bei strahlendem Sonnenschein ist das Festgelände in der Kleingartensparte „Goldene Aue“ am Bitterfelder Hahnstückenweg bestens gefüllt. Musik erklingt, auf dem Grill brutzelt es, im Vereinshaus hat die Kaffeestube mit leckerem Kuchen Einzug gehalten. Die beiden Hüpfburgen sind von den Jüngsten dicht belagert, bei den Wasserspielen der Bitterfelder Ortsfeuerwehr haben die Mädchen und Jungen auch viel Spaß. Das Kinderschminken kommt ebenso bestens an.