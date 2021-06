Frust bei Autofahrern - Bundesstraße ist bei Brehna teilweise und in Pouch komplett gesperrt

Brehna/Pouch - Kraftfahrern wird auf der Bundesstraße 100 einiges abverlangt. Auf der Ortsumfahrung Brehna geht es für sie ab Montag, 21. Juni, auf einer statt zwei Richtungsfahrbahnen vorwärts. Komplett gesperrt ist die viel befahrene Piste hingegen in der Ortslage Pouch.

Bis Ende November wird in Pouch ein neuer Kanal verlegt - und die Bundesstraße gesperrt

Ebenfalls ab Montag, 21. Juni, ist dort zwischen Triftweg und Brücke über den Einlauf des Muldestausees kein Durchkommen mehr. Und zwar nach derzeitigem Stand bis Ende November. Das bestätigte Ines Koeckeritz, Geschäftsführerin des Abwasserzweckbandes „Westliche Mulde“ auf Nachfrage. „Wir bauen einen neuen Schmutzwasserkanal“, fügt sie hinzu und beziffert die Baukosten allein für den komplexen Kanalbau auf wenigstens eine halbe Million Euro.

Die Bauarbeiten in Pouch sind nach Verbandsangaben nötig, um die unterirdische Wirtschaft im Teilabschnitt der B 100 an aktuelle Erfordernisse anzupassen. „Ziel ist, flächendeckend ein Trennsystem einzuführen und damit Wasser und Abwasser separat erfassen zu können“, so Koeckeritz. In Pouch hat das Ansinnen einen weiteren Vorteil: Mit Abschluss der Kanalbauarbeiten können dann alle anliegenden Grundstücke an das zentrale Entsorgungssystem angeschlossen werden.

Allerdings hat der Bau gehörige Auswirkung auf den Fernverkehr. Der wird großräumig umgeleitet. Aus Richtung Bitterfeld geht es unmittelbar vor der Ortslage Mühlbeck auf die L 138 in Richtung Friedersdorf und Muldenstein. Von dort rollt der Verkehr über die K 2037 nach Zschornewitz und weiter über die L 136 Richtung Gräfenhainichen und B 100. Aus Wittenberg kommend gilt die Umleitung in umgekehrter Richtung.

In Pouch selbst sind im Baustellenbereich die Zufahrten zu den Grundstücken sichergestellt. Auch der Richtung Löbnitz gelegene Seedammweg und die dortige Wohnbebauung sind erreichbar: Je nach Bauabschnitt aus Richtung Schwemsal oder Ortsmitte Pouch.

Brehna kommt ohne Vollsperrung aus - 2,7 Millionen Euro werden dort investiert

Ohne Vollsperrung kommen die Bauarbeiter auf der B 100 bei Brehna aus. „Nachdem Ende April die Arbeiten auf der Richtungsfahrbahn Halle erledigt wurden, wird nun die Gegenrichtung der Ortsumfahrung Brehna in Angriff genommen“, teilt Peter Mennicke, Sprecher des Landesverkehrsministeriums mit. In vier Monaten - das Ministerium rechnet mit einer Fertigstellung Ende Oktober - wird für rund 2,7 Millionen Euro der gut fünf Kilometer lange Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Brehna-Ost und der in Höhe von Carlsfeld liegenden Kreisgrenze saniert.

„Beide Richtungsverkehre werden solange jeweils einspurig über die Nordfahrbahn geführt“, erklärt Mennicke. Örtliche Umleitungen sollen gewährleisten, dass Brehna-Ost erreichbar bleibt. (mz)