Bitterfeld/MZ. - Es ist einer dieser Momente, auf die viele Jahre hingearbeitet wurde. Am Donnerstag füllt sich die Aula des Berufsschulzentrums „August von Parseval“ in Bitterfeld-Wolfen mit Familien, Ausbildern, Innungsvertretern und Kommunalpolitikern. Im Mittelpunkt stehen 44 junge Frauen und Männer, die ihre Ausbildung im Handwerk erfolgreich beendet haben. Die Kreishandwerkerschaft Anhalt-Bitterfeld spricht sie feierlich frei.