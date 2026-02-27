Gesellenbriefe überreicht: Diese Gewerke starten durch Freispruch durch die Kreishandwerkerschaft Anhalt-Bitterfeld ins Berufsleben
Im Berufsschulzentrum „August von Parseval“ feiern junge Handwerker aus acht Gewerken ihren Abschluss. Politik und Handwerk werben für Engagement in der Region.
27.02.2026, 10:23
Bitterfeld/MZ. - Es ist einer dieser Momente, auf die viele Jahre hingearbeitet wurde. Am Donnerstag füllt sich die Aula des Berufsschulzentrums „August von Parseval“ in Bitterfeld-Wolfen mit Familien, Ausbildern, Innungsvertretern und Kommunalpolitikern. Im Mittelpunkt stehen 44 junge Frauen und Männer, die ihre Ausbildung im Handwerk erfolgreich beendet haben. Die Kreishandwerkerschaft Anhalt-Bitterfeld spricht sie feierlich frei.