  4. Gesellenbriefe überreicht: Diese Gewerke starten durch: Freispruch durch die Kreishandwerkerschaft Anhalt-Bitterfeld ins Berufsleben

Im Berufsschulzentrum „August von Parseval“ feiern junge Handwerker aus acht Gewerken ihren Abschluss. Politik und Handwerk werben für Engagement in der Region.

Von Thomas Schmidt 27.02.2026, 10:23
44 junge Frauen und Männer nehmen im Berufsschulzentrum „August von Parseval“ ihre Gesellen- und Facharbeiterbriefe entgegen. (Fotos: Doreen Scheffler)

Bitterfeld/MZ. - Es ist einer dieser Momente, auf die viele Jahre hingearbeitet wurde. Am Donnerstag füllt sich die Aula des Berufsschulzentrums „August von Parseval“ in Bitterfeld-Wolfen mit Familien, Ausbildern, Innungsvertretern und Kommunalpolitikern. Im Mittelpunkt stehen 44 junge Frauen und Männer, die ihre Ausbildung im Handwerk erfolgreich beendet haben. Die Kreishandwerkerschaft Anhalt-Bitterfeld spricht sie feierlich frei.