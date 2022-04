Freiluft-Flohmarkt: Angler bieten in Sandersdorf wieder ihre Raritäten an

Sandersdorf/MZ - Am Samstag, 9. April, startet um 10 Uhr der Freiluft-Anglerflohmarkt in Sandersdorf. Am Angeldomizil „Kleine Richard“, dem Hausgewässer des 1. Sandersdorfer Anglervereins 1930 im Pfingstanger, eröffnen sich wieder alle Möglichkeiten, um Ausrüstung zu erwerben.

„Egal, ob auf der Suche nach einer günstigen Erstausstattung für Erwachsene oder Kinder oder wenn es um die Erweiterung des eigenen Equipments geht. Bislang ist beim Sandersdorfer Flohmarkt jeder irgendwie fündig geworden“, teilt der Verein mit. „Zum Teil wechseln auch echte Raritäten aus alten Zeiten den Besitzer“, erinnert sich Vereinspräsident Dirk Reichenbach an die Flohmärkte, die man vor Corona-Zeiten veranstaltet hatte.

Sogar Zelte und Boote gingen schon an Ort und Stelle an neue Interessenten

Unter „Erfahrungsaustausch gepaart mit Schnäppchenjagd“ staunte schon so mancher alteingesessener Angler, was der Kollege noch so zum Verkauf aus dem Hut zauberte. Mittlerweile fällt der Blick auch weniger auf aktuell handelsübliches Angelgeschirr. Viele Angelfreunde spekulieren auf jahrzehntealte Angelruten und -rollen, die im Hobbyraum daheim zur Dekoration ihren Platz bekommen.

Aber natürlich wechselt auch modernes Gerät für den teils kleinen Geldbeutel bei diesem Flohmarkt den Besitzer, was gerade viele Jungangler erfreut. Ob Süß- oder Salzwasser, ob Raub- oder Friedfisch, ob aktives Angeln oder nur Zubehör: Sogar Zelte und Boote gingen schon an Ort und Stelle an neue Interessenten. Einen Blick zu riskieren, lohnt sich also allemal.