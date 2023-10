Bitterfeld/MZ - In der Straße Am Gelben Wasser ist am Sonntag gegen 4.15 Uhr in Bitterfeld eine Radfahrerin kontrolliert worden, die bereits im Vorfeld durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen war.

Bei der 39-jährigen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,24 Promille. Nach der notwendigen Blutprobenentnahme wurde die 39-jährige aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

Die Weiterfahrt wurde untersagt.