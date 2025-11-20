Frau hört lauten Knall und sieht Ford davonfahren - Polizei kann Mann nach Unfallflucht stellen

Die Polizei traf den Mann in Bitterfeld an seiner Wohnanschrift an.

Bitterfeld/MZ. - Eine aufmerksame Zeugin hat in Bitterfeld geholfen, einen Unfall mit Fahrerflucht aufzuklären.

In der Binnengärtenstraße in Bitterfeld hatte die Frau am Mittwochabend, 19. November, gegen 21 Uhr einen lauten Knall gehört. Daraufhin aufmerksam geworden, fiel ihr ein Kleinwagen auf, der mit dem Heckteil an einem Verkehrszeichen stand, das sichtbar verbogen war. Kurze Zeit später fuhr das Auto über die Röhrenstraße davon.

Kurzerhand meldete sich die Frau bei der Polizei, schilderte das Geschehen und gab auch das Kennzeichen des Autos an. So konnte die Anschrift des Besitzers überprüft werden. Dieser, ein 65 Jahre alter Mann, konnte so nach Angaben der Polizei Anhalt-Bitterfeld als Fahrer ermittelt werden. Ein Ford, mit sichtbaren Spuren des Zusammenstoßes, wurde vor Ort festgestellt.

Die Schadenshöhe am Ford wurde von der Polizei auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Der Schaden am Schildermast liegt bei etwa 200 Euro.