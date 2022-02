Fotospezialist Orwo Net aus Wolfen verjüngt sich an der Firmenspitze

Wolfen/MZ - Am 1. März wechselt die Geschäftsführung des Fotodienstleisters ORWO Net. Das gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Nach über sieben Jahren gibt der 61-jährige Peter Warns das operative Geschäft ab und agiert zukünftig im Beirat des Unternehmens.

Unter der Führung von Peter Warns hat ORWO Net in den vergangenen Jahren erheblich investiert und das Sortiment deutlich ausgeweitet, die Qualität von Produkten und Software verbessert und den Ausbau des B2B-Geschäfts vorangetrieben, heißt es in der Mitteilung. Im Beirat wird Warns in Zukunft das Unternehmen bei der weiteren strategischen Entwicklung unterstützen.

38-jähriger Björn Schwarzbach folgt als Geschäftsführer

Als Geschäftsführer folgt ihm der 38-jährige Björn Schwarzbach, der bereits seit 2017 im Unternehmen beschäftigt ist und nun neben Claudia Snehotta die Spitze des Unternehmens stärkt. Zusätzlich wurde mit Sönke Hinrichsen eine neue Stelle geschaffen, um die vertriebliche Kraft des Unternehmens weiter auszubauen. Er besitzt langjährige Erfahrung als Führungskraft im internationalen Multichannel Vertrieb von technischen Konsumgütern.

„Mit Björn Schwarzbach und Sönke Hinrichsen hat ORWO Net zwei erfahrene und motivierte Manager in die Führungsebene holen können. Diese Änderungen werden dazu beitragen, unsere führende Position als White Label Dienstleister für Fotoprodukte und individualisierte Waren im europäischen Markt zu behaupten. Wir werden unsere Geschäftsbereiche weiter ausbauen und unsere Marktanteile sichern, neue Marktsegmente und Kunden gewinnen und ein organisches Umsatzwachstum erzielen“, gibt Claudia Snehotta als Ausblick für die kommenden Jahre.