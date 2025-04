Ein Autofahrer, der sich einer Polizeikontrolle entziehen wollte, hat am Donnerstag für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt.

Einsatz am Mittag

Auch am Boden waren Beamte unterwegs.

Zschepkau/MZ. - Ein Hubschrauber und ein Spürhund sind am Donnerstag zur Verfolgung eines auffälligen Fahrzeugs zum Einsatz gekommen.

Wie die Polizei auf MZ-Anfrage mitteilte, sei gegen 11.20 Uhr in der Bismarckstraße in Bitterfeld ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise festgestellt worden. Beamte entschlossen sich daraufhin, den Wagen zu verfolgen - bis in den kleinen Ortsteil Zschepkau im Landkreis Anhalt. Dorthin wurde auch der Hubschrauber angefordert, zudem wurde ein Fährtenhund eingesetzt, um die Person zu finden.

Diese befindet sich mittlerweile in Polizeiobhut, die Ermittlungen laufen aktuell noch. Weitere Angaben zu dem Verdächtigen und den Hintergründen wollte die Polizei noch nicht machen.