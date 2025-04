Neue Angebote in der City Flanieren, probieren, ersteigern: Bitterfelds Marktplatz wird am Wochenende zur Genussmeile

Rund um das Rathaus Bitterfeld laden am Samstag ungewohnte Angebote zum Genießen ein. Regionale Händler starten den ersten Bauernmarkt des Jahres. Was außerdem noch an der Touristinfo und in der Tiefgarage lockt.