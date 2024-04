Das Dauercamping-Domizil eines 89-jährigen Mannes ist im Ferienpark Goitzsche komplett niedergebrannt. Dabei explodieren offenbar Gasflaschen. Schwarze Rauchsäule zieht über den See.

Schock in Bitterfelder Ferienpark

Bitterfeld/MZ. - Die einstige Mini-Urlaubsidylle eines 89-jährigen Dauercampers bietet ein Bild des Grauens: Im Bitterfelder Camping und Ferienpark Goitzsche ist am Donnerstagmittag ein Wohnanhänger in Flammen aufgegangen. Das Feuer zerstörte nicht nur den Wohnwagen völlig, sondern ebenso das davor aufgebaute Wohnzelt, einen Pavillon sowie mindestens ein Fahrzeug und diverse weitere Gegenstände auf der Fläche in Sichtweite der Straße „Seeblick“.