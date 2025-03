Gleich vier Wald- und Ödlandbrände mussten die Feuerwehren im Norden von Raguhn-Jeßnitz an einem Wochenende löschen. Die Polizei geht nun der Frage nach: War es Brandstiftung?

Vier Brände in drei Tagen

Auch am Sonntag brannte der Wald Nahe der Gaststätte am Heidekrug.

Klein Leipzig/MZ. - Von Freitag, 21. März 2025, bis Sonntag, 23. März 2025, sind die Feuerwehren im Norden von Raguhn-Jeßnitz zu vier Wald- und Ödlandbränden ausgerückt. Wie Feuerwehrsprecher Michael Meister mitteilt, ereigneten sich diese bei Klein Leipzig, am Heidekrug und nördlich der Autobahnabfahrt Dessau-Süd. Alle Feuer konnten erfolgreich gelöscht werden, die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung.

Der erste Brand wurde am Freitag ab 16 Uhr bei Klein Leipzig bekämpft. Mit 250 Quadratmeter sei er relativ klein gewesen und konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, erklärt Meister. Größer war der Brand, der ab 17 Uhr etwa einen Kilometer Luftlinie entfernt gelöscht wurde: dort brannte an der B 184 nahe der Gaststätte Heidekrug eine Fläche von 2.500 Quadratmetern. Bei dem größeren Ödlandbrand kamen mehrere Fahrzeuge zum Einsatz, der Wasserverbrauch war mit 13.000 Litern Wasser beträchtlich. „Die Löschwasserversorgung erfolgte durch Tankwagen, von der Feuerwehr Lingenau, die im Pendelverkehr Wasser aus einem Brunnen holten und zur Einsatzstelle brachten“, erklärt der Feuerwehrsprecher.

Die Kameraden waren lange damit beschäftigt, die Glutnester zu ersticken. (Foto: Michael Meister)

Kleiner war der Brand, zu dem die Kameraden am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr alarmiert wurden. Dieser Ödlandbrand an der B 184 kurz hinter der Stadtgrenze von Dessau-Roßlau war mit etwa 500 Quadratmetern verhältnismäßig klein und beim Eintreffen der Feuerwehr Raguhn-Jeßnitz durch die bereits alarmierte Berufsfeuerwehr Dessau bereits gelöscht. Dort habe er gar keinen Rauch mehr wahrgenommen“, erklärt Meister.

Am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr wurden die Kameraden dann wieder in die Nähe der Gaststätte am Heidekrug gerufen. Dort brannte der Wald auf einer Fläche von etwa 150 mal 100 Metern. Mehrere Feuerwehren, darunter Wolfen, Lingenau und Raguhn, waren im Einsatz und brachten das Feuer unter Kontrolle.

Nun ermittelt die Polizei wegen möglicher Brandstiftung, wie ein Sprecher des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld mitteilt. „Ein Zusammenhang der Brände wird geprüft.“