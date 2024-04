Die Nacht zum 1. Mai gehört im Altkreis Bitterfeld lustigen Hexen und anderen Walpurgis-Gestalten. Viele Orte laden zum Brauchtum und Tanz in den Mai ein. Hier sind ein paar Tipps.

Feuer lodern nachts zu Walpurgis - Mai wird in vielen Orten mit Musik begrüßt

Auf Gut Mößlitz wird wie in den Vorjahren wieder die Walpurgisnacht gefeiert. Vor allem die Kinder nutzen das Spektakel zum Verkleiden.

Thalheim/Schlaitz/MZ. - Feuerschein, Lampionumzüge, Livemusik und Maibaum-Ausstellung: In zahlreichen Orten des Altkreises Bitterfeld wird am Dienstag, 30. April, die Walpurgisnacht gefeiert. Andere laden zum Tanz in den Mai ein.