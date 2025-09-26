In Friedersdorf brennt eine Unterkunft für Asylbewerber. Bewohner retten sich ins Freie. Polizei nimmt einen Mann fest.

Friedersdorf/MZ. - Wegen eines Brandes in einem bewohnten Gebäude in Friedersdorf ist die Feuerwehr am Donnerstagmorgen gegen 5.45 Uhr alarmiert worden. Das Feuer war in einem gemauerten Flachbau in der Straße „Zum Erdbeergrund“ ausgebrochchen und hat diesen massiv beschädigt. Dort hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld Asylbewerber untergebracht. Vor Ort hat die Polizei einen Mann vorläufig festgenommen.