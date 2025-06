Feuer an drei Stellen ausgebrochen: Getreidefeld bei Raguhn und Salzfurtkapelle steht in Flammen

Raguhn/Salzfurtkapelle/MZ. - Erneut hat im Altkreis Bitterfeld ein Getreidefeld gebrannt.

Kurz nach 16.30 Uhr war das Feuer an der L 140 zwischen Raguhn und Salzfurtkapelle an drei unterschiedlichen Stellen ausgebrochen, so Einsatzleiter Christian Scholz von der Feuerwehr Zörbig. Aufgrund des Windes breitete sich das Feuer rasend schnell aus, sodass mehrere Feuerwehren nachalarmiert werden mussten. Während der Löscharbeiten nahe Siebenhausen war die L 140 voll gesperrt.

Außerdem mussten einige Kräfte in die Nähe von Löberitz ausrücken, wo bereits am Mittwoch ein Feld gebrannt hatte. Hier fachte der Wind bis dahin unentdeckte Glutnester an. Zum Einsatz kamen Feuerwehrleute aus Thalheim und Zörbig.