Auch am dritten Wochenende war die alte Wolfener Feuerwache bis spät in den Abend gut besucht. „Fragen fragen“ war wie immer das Motto.

Wolfen/MZ. - Mütter fahren Bagger auf einem Feld. Punkmusiker spielen in der Feuerwache. Kinder sausen zum hundertsten Mal die Wasserrutsche herunter. Menschen sind nachdenklich in einen Vortrag zur dunklen Geschichte des Rathauses vertieft. Besucher vertiefen sich in die Betrachtung unzähliger Exponate. Die Bandbreite an Eindrücken, die der geneigte Festivalgast rund um die Wolfener Feuerwache mitnehmen konnte, ist groß, keine Frage. Das war auch in den vergangenen Tagen nicht anders.