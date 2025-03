Kennenlern-Termin am 24. April Festival „Osten“ eröffnet Anlaufstelle in Bitterfeld

Das Festival „Osten“ bekommt eine feste Anlaufstelle: Ab dem 24. April öffnet ein Büro in Bitterfeld, um Kulturprojekte und Netzwerke in der Region zu stärken. Was dort geboten wird und wer die Finanzierung übernimmt.