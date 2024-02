Festival „Osten“ 2024 in Wolfen wird sich mit den drei Filmfabriken in Wolfen, Schostka und Rochester beschäftigen

Recherchereisen in die Ukraine und in die USA

Wolfen/MZ. - Die Industriegeschichte der Region wäre ohne die Wolfener Filmfabrik so nicht denkbar gewesen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1909 wurde dort, wo sich heute in einem der Originalgebäude das Industrie- und Filmmuseum befindet, jahrzehntelang Fotografie- und Filmgeschichte geschrieben. 1936 wurde mit dem „Agfacolor neu“ der erste universell einsetzbare Mehrschichtenfarbfilm der Welt hergestellt und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war es der Name Orwo, der Wolfen bekannt machte.