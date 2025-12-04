Feste feiern in der Ortschaft - So funktioniert in Muldestausee die Vergabe von Mitteln für das Brauchtum

Viel Wald, Wasser und Wiese: Die Gemeinde Muldestausee ist ländlich geprägt. Das Brauchtum soll weiter gefördert werden.

Pouch/MZ. - Bürgerliches Engagement stärkt das Gemeinwesen. Das gilt auch in der Gemeinde Muldestausee, wo die Pflege des Brauchtums nicht zuletzt mit kommunalen Mitteln gefördert wird. Doch wie funktioniert die Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel und wer kann für welche Projekte überhaupt finanzielle Unterstützung aus der Gemeindekasse beantragen?