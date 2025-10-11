Drei Tage lang hat Wolfen Ende Mai und Anfang Juni seinen 625. Geburtstag gefeiert. Dank Sponsoren, Standgebühren und Brauchtumsmitteln bleibt beim Kassensturz etwas übrig. Welche Schlüsse gezogen werden.

Feier zum 625. Geburtstag von Wolfen - Jubiläumsfest macht völlig überraschend Gewinn

Mehr als 10.000 Besucher haben das dreitägige Jubiläumsfest „625 Jahre Wolfen“ in der Fuhneaue besucht.

Wolfen/MZ. - Freude nach dem Kassensturz in Wolfen: Das Jubiläumsfest „625 Jahre Wolfen“, das vom 29. Mai bis zum 1. Juni in der Fuhneaue gefeiert wurde, hat unter dem Strich schwarze Zahlen geschrieben.