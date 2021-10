Fast 50 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages in Anhalt-Bitterfeld

Anhalt-Bitterfeld/MZ - 47 Covid-19-Fälle hat die Kreisverwaltung am Donnerstag als neu registriert gemeldet. Sie traten in allen zehn Kommunen Anhalt-Bitterfelds auf, wie Pressesprecher Udo Pawelczyk informierte. Die meisten Fälle, nämlich 16, gab es in Bitterfeld-Wolfen.

Acht Fälle wurden in Zerbst registriert, jeweils fünf in Raguhn-Jeßnitz und im Südlichen Anhalt. Das Osternienburger Land meldete vier neue Infektionen. Drei traten in Sandersdorf-Brehna, zwei in Köthen und je ein Fall in Aken, Muldestausee und Zörbig auf. Ein Fall war nicht zuzuordnen. Gegenwärtig werden drei Personen intensivmedizinisch behandelt, zwei invasiv beatmet.

Der Landkreis steht seit zwei Tagen kurz davor, bei der Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 100 zu überspringen. Am Donnerstag lag er bei 95,4.