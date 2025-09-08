In der Nacht zum Montag haben unbekannte Täter im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gleich mehrere Transporter angegriffen.

Fast 30.000 Euro Schaden - Unbekannte brechen in Zörbig und Prosigk mehrere Transporter auf

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Wer hat etwas gesehen??

Zum einen waren in Zörbig laut Polizei insgesamt drei Fahrzeuge betroffen, die in der Radegaster Straße, Wilhelm- und Friedrichstraße abgestellt waren. Die Unbekannten hatten sich offenbar jeweils über die gewaltsam geöffneten Hecktüren Zugang zum Inneren verschafft und nahezu den kompletten Werkzeugbestand gestohlen. Die Schadenshöhe liegt bei annähernd 25.000 Euro.

Auch in der Langen Straße in Prosigk schlugen die Einbrecher zu. Hier brachen sie die Seitentür eines Transporters auf und stahlen Bauwerkzeuge. Der Schaden beträgt circa 2.200 Euro.