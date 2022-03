Fahndung der Polizei: Unbekannte Täter haben Milchautomat in Bobbau aufgebrochen

Bobbau/MZ - Nachdem Unbekannte im Dezember 2021 einen Milchautomaten in Bobbau aufgebrochen haben, sucht die Polizei nun mit den Bildern der Überwachungskamera nach den beiden Tätern. Laut Polizei suchten die beiden tatverdächtigen Personen am Freitag, 10. Dezember 2021, gegen 18.50 Uhr die Räumlichkeiten eines landwirtschaftlichen Produktionsbetriebes im Bereich der Alten Straße auf, öffneten gewaltsam einen dort befindlichen Milchautomaten und entwendeten aus diesem Bargeld im unteren dreistelligen Bereich.

Anschließend flüchteten die Beschuldigten mit Fahrrädern in Richtung Bobbau/Wolfen. Die vorliegenden Bilder einer Überwachungskamera, die sich direkt in der Nähe des Milchautomaten befand, zeigen die beiden unbekannten Täter beim Öffnen des Automaten und Verlassen der Örtlichkeit. Durch die Veröffentlichung des Bildmaterials erhoffen sich die Ermittler Hinweise zum Aufenthaltsort und zur Identität der unbekannten Personen.

Die Polizei bittet Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen und/oder den Tätern geben können, sich beim Revierkommissariat in Bitterfeld-Wolfen unter der Telefonnummer 03493/301290 zu melden oder sich per Mail an rk-btf@polizei.sachsen-anhalt.de zu wenden. Ferner ist die Polizei unter der E-Mail lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de zu erreichen.