Seit 2001 praktiziert Irina Pfeifer in der Bahnhofstraße in Wolfen. Ende des Jahres hört die gebürtige Berlinerin auf. Wie es mit der Praxis für Frauenheilkunde und Gynäkologie dann weiter geht.

„Es werden Tränen kullern“ - Frauenärztin Irina Pfeifer geht nach über 20 Jahren in den Ruhestand

Ende des Jahres hört die Frauenärztin Irina Pfeifer auf - hier mit Schwester Heike (r.) und Schwester Melanie.

Wolfen/MZ. - Es ist diese seltsame Mischung aus Erleichterung und Wehmut, die sich mehr und mehr einstellt. Irina Pfeifer freut sich darauf, Zeit zu haben. Doch sie wird ihre Patientinnen vermissen. Und ihr „tolles Team“. Ende des Jahres geht die Gynäkologin aus Wolfen in den Ruhestand. Seit ein paar Tagen sagt sie es ihren Patientinnen.