Die Eröffnung des neuen Zörbiger Stadtbades findet erst 2026 statt. Ein Tag des Offenen Freibads soll vorher erste Eindrücke geben. Was die Besucher erwartet.

Erstes Wasser fließt in das Becken des Zörbiger Stadtbads - Warum niemand schwimmen darf

Am 13. September ist Tag der offenen Tür in Zörbig.

Zörbig/MZ. - Der Tag der offenen Tür im Zörbiger Stadtbad rückt näher. Am 13. September öffnen sich erstmals offiziell die Tore für die Besucher. Zwar nicht zum Baden, jedoch um einen ersten Eindruck vom nahenden Ende der Arbeiten zu bekommen. Doch was erwartet die Besucher dort?