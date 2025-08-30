weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Stadtbad Zörbig: Erstes Wasser fließt in das Becken des Zörbiger Stadtbads - Warum niemand schwimmen darf

Stadtbad Zörbig Erstes Wasser fließt in das Becken des Zörbiger Stadtbads - Warum niemand schwimmen darf

Die Eröffnung des neuen Zörbiger Stadtbades findet erst 2026 statt. Ein Tag des Offenen Freibads soll vorher erste Eindrücke geben. Was die Besucher erwartet.

Von Benjamin Telm 30.08.2025, 10:00
Am 13. September ist Tag der offenen Tür in Zörbig.
Am 13. September ist Tag der offenen Tür in Zörbig. (Foto: Thomas Schmidt)

Zörbig/MZ. - Der Tag der offenen Tür im Zörbiger Stadtbad rückt näher. Am 13. September öffnen sich erstmals offiziell die Tore für die Besucher. Zwar nicht zum Baden, jedoch um einen ersten Eindruck vom nahenden Ende der Arbeiten zu bekommen. Doch was erwartet die Besucher dort?