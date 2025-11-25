Der Wetterdienst hatte präzise Vorhersagen gemacht. Der Winterdienst war gewappnet für den ersten richtigen Einsatz in diesem Jahr.

Erster Schneefall im Winter 2025 - Winterdienst ist ab 3 Uhr auf den Straßen im Einsatz

In der Nacht zum Montag ist in der Region Bitterfeld der ersten Schnee gefallen.

Sandersdorf/Wolfen/MZ. - Als am späten Sonntagabend die ersten Schneeflocken dieses Winters fallen, steht der Winterdienst in Bitterfeld-Wolfen und im Landkreis bereit. „Denn eine Überraschung war der Schnee für uns nicht“, sagt Michael Radmacher, Geschäftsführer des Bitterfeld-Wolfener Eigenbetriebs Stadthof, der die Straßen in Wolfen, Bobbau, Greppin, Thalheim, Reuden, Rödgen und Zschepkau räumt. Denn die Meteorologen hatten präzise Vorhersagen gemacht.