  Landkreis Anhalt-Bitterfeld: Erster Schneefall im Winter 2025 - Winterdienst ist ab 3 Uhr auf den Straßen im Einsatz

Der Wetterdienst hatte präzise Vorhersagen gemacht. Der Winterdienst war gewappnet für den ersten richtigen Einsatz in diesem Jahr.

Von Frank Czerwonn Aktualisiert: 25.11.2025, 12:14
In der Nacht zum Montag ist in der Region Bitterfeld der ersten Schnee gefallen.
In der Nacht zum Montag ist in der Region Bitterfeld der ersten Schnee gefallen.

Sandersdorf/Wolfen/MZ. - Als am späten Sonntagabend die ersten Schneeflocken dieses Winters fallen, steht der Winterdienst in Bitterfeld-Wolfen und im Landkreis bereit. „Denn eine Überraschung war der Schnee für uns nicht“, sagt Michael Radmacher, Geschäftsführer des Bitterfeld-Wolfener Eigenbetriebs Stadthof, der die Straßen in Wolfen, Bobbau, Greppin, Thalheim, Reuden, Rödgen und Zschepkau räumt. Denn die Meteorologen hatten präzise Vorhersagen gemacht.