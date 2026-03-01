Eine aufgeweckte Gruppe älterer Herrschaften trifft sich seit Neuestem einmal pro Woche in der Tagespflege des DRK in Köthen – und hat mit Dominik Defée jede Menge Spaß.

Erst Training, dann Kuchen - Warum die Seniorengymnastik in der DRK- Tagespflege in Köthen so gut ankommt

Köthen/MZ. - „Schön gerade sitzen“, erklärt Dominik Defée und streckt bei diesen Worten noch einmal den Rücken durch, lässt den Blick aufmerksam durch die Stuhlreihen schweifen. Die Frau mit den kurzen dunklen Haaren rät: „Schön vorsichtig – wer Probleme hat, macht langsam.“ Der Hinweis kommt an. Doch alle machen mit. Und es sieht nicht so aus, als würde hier an diesem Mittwochnachmittag irgendjemand mit halber Kraft turnen.