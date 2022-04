Entspannung in Bitterfeld

Die Friedensstraße soll am Wochenende wieder befahrbar sein

Auf der Friedensstraße in Bitterfeld werden die letzten Löcher geschlossen.

Bitterfeld - Nach langem Warten geht es jetzt voran. Die letzten Arbeiten auf der Bitterfelder Friedensstraße haben begonnen. Läuft alles ohne Probleme, soll die Bundesstraße am Wochenende wieder freigegeben werden. Zurzeit sind die Mitarbeiter der Firmen Strabag und Frässervice Magdeburg dabei, die letzten Öffnungen in der Straßendecke zu verschließen. Dazu werden in einem ersten Schritt die Löcher vorbereitet, damit der Asphalt eingebracht weden ann. Danach wird die Tragschicht und als Abschluss die die obere Scicht aus flüssigem Aspahlt aufgetragen. Nach dem Aushärten kann der Verkehr ab dem 30. April wieder rollen.