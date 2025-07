Bitterfeld bietet Auszeit Entspannung im Kirchenrund - Schumanns Orgelwerk mit Gedichten eröffnet den Orgelsommer

Bitterfeld ermöglicht in der Mittagsstunde eine Auszeit. Mit der Reihe „Orgel.12“ wird in der Stadtkirche ein besonderes Angebot gemacht. Für das Eröffnungskonzert am heutigen Mittwochabend hat sich Florian Zschucke etwas Ungewöhnliches ausgedacht.