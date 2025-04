Zum Tag der Industriekultur lockt Bitterfeld-Wolfen mit spannendem Programm viele Besucher an. Ob im Chemiepark, im Bobbauer Wasserturm oder in der Wolfener Werkssiedlung – Überraschungen gibt es zuhauf.

Entdeckungen an jeder Ecke - Tag der Industriekultur offenbart unbekannten Reichtum der Stadt

Schätze in Bitterfed-Wolfen

Die Teilnehmer der Busrundfahrt durch den Chemiepark anlässlich des Tages der Industriekultur sind am Verwaltungsgebäude gestartet.

Bitterfeld/Wolfen/MZ. - Wo, wenn nicht in Bitterfeld-Wolfen, kann man spannende kulturelle Zeugnisse der Industriehistorie erleben? Kein Wunder, dass zum diesjährigen Tag der Industriekultur die Stadt zum Schwerpunktort in Sachsen-Anhalt auserkoren wurde. 16 verschiedene Angebote luden am Sonntag dazu ein, Zeugnisse der Industriekultur zu entdecken und die enge Verflechtung von Industrie- und Stadtentwicklung hautnah zu erleben. Und die Bürger nutzten diese Chance.