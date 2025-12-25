In der kalten Jahreszeit Eisstockspaß am Ufer der Goitzsche - Wie der Bitterfelder „Heimathafen“zu einem festen Anlaufpunkt wurde
Mit einer rutschigen Sportart, winterlichen Spezialitäten und festen Öffnungszeiten war der Bitterfelder „Heimathafen“ in die kalte Jahreszeit gestartet. Das kam und kommt gut an - und ist auch Anfang 2026 noch möglich.
Bitterfeld/MZ. - Direkt am Ufer der Goitzsche setzt der Heimathafen in Bitterfeld auch in diesem Winter auf eine Mischung aus Bewegung, Begegnung und Atmosphäre. Auf der großen Seeblick-Terrasse lädt eine Eisstockbahn zum Mitmachen ein, flankiert von einem Wintermarkt mit warmen Speisen und Getränken.