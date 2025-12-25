weather heiter
  4. In der kalten Jahreszeit: Eisstockspaß am Ufer der Goitzsche - Wie der Bitterfelder „Heimathafen“zu einem festen Anlaufpunkt wurde

Mit einer rutschigen Sportart, winterlichen Spezialitäten und festen Öffnungszeiten war der Bitterfelder „Heimathafen“ in die kalte Jahreszeit gestartet. Das kam und kommt gut an - und ist auch Anfang 2026 noch möglich.

Von Thomas Schmidt 25.12.2025, 12:00
Eisstockschießen und Wintermarkt liegen auf der Seeblick-Terrasse des Heimathafens direkt nebeneinander am Ufer der Goitzsche. Foto: Thomas Schmidt

Bitterfeld/MZ. - Direkt am Ufer der Goitzsche setzt der Heimathafen in Bitterfeld auch in diesem Winter auf eine Mischung aus Bewegung, Begegnung und Atmosphäre. Auf der großen Seeblick-Terrasse lädt eine Eisstockbahn zum Mitmachen ein, flankiert von einem Wintermarkt mit warmen Speisen und Getränken.