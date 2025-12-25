Mit einer rutschigen Sportart, winterlichen Spezialitäten und festen Öffnungszeiten war der Bitterfelder „Heimathafen“ in die kalte Jahreszeit gestartet. Das kam und kommt gut an - und ist auch Anfang 2026 noch möglich.

Eisstockspaß am Ufer der Goitzsche - Wie der Bitterfelder „Heimathafen“zu einem festen Anlaufpunkt wurde

Eisstockschießen und Wintermarkt liegen auf der Seeblick-Terrasse des Heimathafens direkt nebeneinander am Ufer der Goitzsche.

Bitterfeld/MZ. - Direkt am Ufer der Goitzsche setzt der Heimathafen in Bitterfeld auch in diesem Winter auf eine Mischung aus Bewegung, Begegnung und Atmosphäre. Auf der großen Seeblick-Terrasse lädt eine Eisstockbahn zum Mitmachen ein, flankiert von einem Wintermarkt mit warmen Speisen und Getränken.