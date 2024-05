Der Dorfteich in Petersroda mit dem bekannten Frosch - hier soll die Party am 1. Juni trotzdem stattfinden.

Bitterfeld/MZ. - Der bereits am Donnerstag teils langwierige Regen und die Wetter-Voraussagen für das kommende Wochenende haben es offenbar entschieden: Einige der Veranstaltungen, die für den Kindertag am Sonnabend geplant waren, sind kurzfristig abgesagt worden. Dazu gehören die großen Partys des Fördervereins Bitterfelder Innenstadt auf dem Robert-Schuman-Platz und in der Grünen Lunge sowie die des 1. FC Bitterfeld-Wolfen im Sportpark Süd.

Neue Termine im Blick

Für beide Vereine steht die Sicherheit im Vordergrund und sie wollen nichts riskieren, wie sie mitteilen. Beide wollen die geplanten Partys aber nachholen: der Innenstadtverein am 7. Juni und der Fußballclub voraussichtlich am 15. Juni. Details wird auch die MZ vorher rechtzeitig bekanntgeben.

Ähnlich verhält es sich in Sandersdorf, wo bei der Feuerwehr am Sonnabend eine große Party steigen sollte. Weil die Kameradinnen und Kameraden ein größeres Einsatzaufkommen vermuten, soll das Fest am 23. Juni nachgeholt werden.

Es gibt aber auch „Enthusiasten“, die jetzt erst mal abwarten wollen, was kommt. In Petersroda beispielsweise haben mehrere Vereine für den Sonnabend ab 14 Uhr am Dorfteich ihr Teichfest geplant – mit Kaffee und Kuchen, Vorführungen der Feuerwehr, Clowns, Fackelumzug und einigen Attraktionen mehr. „Es ist jetzt alles organisiert, die Verträge sind gebunden“, sagt Ortsbürgermeisterin Simone Engefehr auf MZ-Anfrage. „Wir lassen es darauf ankommen und wenn es nicht mehr geht, müssen wir eben abbrechen.“ Eine Wiederholung nämlich werde es nicht geben.

Alternativen gefunden

Die Sektion Wachtendorf des Greppiner Heimatvereins ist ebenso zuversichtlich und hält – bis jetzt zumindest – an ihrem Familienfest am Samstag von 15 bis 22 Uhr am Bungalow fest: mit vielen Überraschungen für die kleinen und großen Gäste.

Leichter indes haben es da der Förderverein und die Ortsfeuerwehr Gröbern: Sie haben ihre geplante Kindertagsparty ab 15 Uhr vor dem Feuerwehrhaus kurzerhand ins Heizhaus verlegt, wo sie wettertechnisch auf jeden Fall sicher sind. Kaffee und Kuchen, verschiedene Wettkämpfe samt Siegerehrung, Kinderdisco ab 18 Uhr und zwei Stunden später Musik für alle mit den „Flying Beats“ dürften auch hier wunderbar zu realisieren sein. Eis und Fassbrause, so heißt es, gibt es für die Kinder übrigens kostenlos.